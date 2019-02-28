عام/ مهارات الإسعافات الأولية دورة تدريبية بمركز الحقو
الخميس 1440/6/23 هـ الموافق 2019/02/28 م واس
جيزان 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس
نفذت جامعة جازان اليوم بمركز الحقو بمحافظة بيش دورة تدريبية عن " مهارات الإسعافات الأولية ".
وتناولت الدورة التي نفذها الدكتور محسن الشربيني , تعريف المشاركين بطرق الإسعافات الأولية في حالات النزيف والكسور والحروق والتسمم , وتوضيح طرق الإنعاش القلبي الرئوي والأساليب الصحيحة عند نقل مصاب العمود الفقري والإغماء الناتج عن الصدمة العصبية .
وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات المخيم الصحي التثقيفي الثاني، الذي تنفذه الجامعة حالياً .
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13:33ت م
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