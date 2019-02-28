جيزان 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة جازان اليوم بمركز الحقو بمحافظة بيش دورة تدريبية عن " مهارات الإسعافات الأولية ".وتناولت الدورة التي نفذها الدكتور محسن الشربيني , تعريف المشاركين بطرق الإسعافات الأولية في حالات النزيف والكسور والحروق والتسمم , وتوضيح طرق الإنعاش القلبي الرئوي والأساليب الصحيحة عند نقل مصاب العمود الفقري والإغماء الناتج عن الصدمة العصبية .وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات المخيم الصحي التثقيفي الثاني، الذي تنفذه الجامعة حالياً .// انتهى //13:33ت م0105