الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، أمس، محاضرة بعنوان: (المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية لنصرة قضايا الأمة)، ألقاها المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي،وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ بمدينة حائل، بعد صلاة المغرب.وتناولت المحاضرة مفهوم المواطنة، وإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم.// انتهى //13:41ت م0106