الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسقدم مجمعي الملك فهد بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام خلال العام 2018م خدمات صيانة وإصلاح متنوعة لـ (157) سفينة وقطعة بحرية بارتفاع قدره (6 سفن) عن العام السابق، تمثل ما نسبته (%3) مما أُصلح في ذلك العام.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو توفير خدمات صيانة وإصلاح للسفن، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجمعات إصلاح السفن، بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم لرفع أدائها وكفاءتها وإنتاجيتها.ويُعد توفير خدمات صيانة وإصلاح السفن من أبرز خدمات الدعم والمساندة لتقديم الخدمات البحرية، ويقوم كل من: مـجـمـع المــلــك فــهـد لإصـلاح الـسـفـن في مـيناء جـدة الإسلامي، ومـجـمع المـلـك فـهـد لإصـلاح الـسـفـن في مـيناء الملك عبد العزيز بالدمام اللذين أجِّرَا للقطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة لإصلاح السفن وصيانتها بمختلف أنواعها، وتفعيلاً لتوجه المملكة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وبرامج التنمية.// انتهى //13:42ت م0107