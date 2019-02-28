الشعبة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس‏تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الحي الشرقي في مركز الشعبةً .وتجول سموه داخل الحي ووقف على مستوى الخدمات البلدية والخدمية مؤكداً أهمية العمل المستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية .ووجه سموه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبد الله ولمان العازمي بزيادة السعة السريرية في مستشفى الشعبة وتطوير البنى التحتية .// انتهى //13:42ت م0108