الكويت 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملات شهر فبراير اليوم على انخفاض المؤشر العام 1ر44 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5231 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 84ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر84 مليون سهم تمت من خلال 3923 صفقة نقدية بقيمة 7ر20 مليون دينار كويتي (نحو 31ر68 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 26ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 99ر4772 نقطة وبنسبة 38ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر38 مليون سهم تمت عبر 1440 صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار (نحو 2ر6 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 77ر56 نقطة ليصل إلى مستوى 19ر5482 نقطة وبنسبة انخفاض 02ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 46 مليون سهم تمت عبر 2483 صفقة بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 71ر61 مليون دولار).// انتهى //13:44ت م0109