نجران 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في لجنة تنمية المهارات بكلية العلوم الطبية التطبيقية أمس، بالتعاون مع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين دورة بعنوان " إدارة الأداء الوظيفي"، لمنسوبي الكليات الصحية بالجامعة، وذلك بمبنى الكلية.وهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين بالمكونات الأساسية لنظام قياس الأداء وارتباطه مع أهداف وإستراتيجية إدارته، إضافةً إلى توضيح مراحل ومكونات عملية قياس الأداء، والنتائج الرئيسة من عملية القياس، ودور دائرة شؤون الموظفين والإدارة العليا في عملية القياس والتقييم الوظيفي، ومسؤوليات المشرفين والموظفين، وأهمية ومفهوم إدارة الأداء الوظيفي وعلاقتها مع عمليات الموارد البشرية في ظل التغييرات التي صدرت مؤخراً على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وشرح لائحة إدارة الأداء الوظيفي، وكيفية تعبئة نماذج إدارة الأداء الوظيفي للوظائف الإشرافية والوظائف غير الإشرافية، وصياغة الأهداف الذكية ومصادر تلك الأهداف، وتقديم شرح للجدارات المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وطرق استكمالها، وكيفية تطبيق التصنيف الإجباري على الموظفين، وشروط تطبيقه.وأكد مدير إدارة شؤون الموظفين بالجامعة غازي الأسمري، قيام عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بإدراج كل ما يخص إدارة الأداء على موقع العمادة، مع وجود بنك أهداف لعدد 50 هدفاً ذكي، يمكن لمنسوبي الجامعة الرجوع لها للاسترشاد عند الحاجة.// انتهى //13:44ت م0110