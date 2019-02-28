طرابلس 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأشاد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، بالجهود التي يقوم بها الجيش في منطقة الجنوب، موضحًا إنها ستسهم كثيرًا في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار، خاصة فيما يتعلق بموضوع القوة المشتركة الرباعية لمراقبة وحماية الحدود.وقال المجربي في كلمته أمام مجلس الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم: إن العمليات العسكرية في الجنوب ستضع حدًا أيضًا للجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالبشر، والسلاح، والجماعات الإرهابية، وتعمل على فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار وفي منطقة الساحل ككل.// انتهى //14:52ت م0135