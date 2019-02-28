الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 الموافق 28 فبراير 2019 واسوقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أمس الأول اتفاقية شراكة وتعاون لإدارة منظومة (مراسلات) والإشراف عليها وحوكمتها، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.ومثّل من جانب المركز مدير عام المركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، فيما وقع الاتفاقية من جانب البرنامج الرئيس التنفيذي لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري، وهدفت إلى التعاون للوصول إلى التحول الرقمي الكامل لأنظمة الاتصالات الإدارية والتراسل بين الجهات الحكومية وإدارة الوثائق الإلكترونية، وحث الجهات الحكومية للارتباط بـ(مراسلات) والاستفادة مما يقدمه النظام للجهات الحكومية المرتبطة به.وبين الدكتور التميمي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن أهداف المركز الرامية إلى الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق أثناء تداولها بين الأجهزة الحكومية والحد من الاطلاع غير المصرح به وتطبيق خطة تصنيف الوثائق وترميز الأجهزة الحكومية وصولاً إلى إنشاء منصة وطنية موحدة للوثائق الحكومية تسهم في تعزيز مجتمع المعرفة ودعم عملية اتخاذ القرار.من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج (يسّر) أن (مراسلات) تأتي ضمن منتجات برنامج (يسّر) المقدمة للجهات الحكومية، والتي تسهم في تمكين تلك الجهات من تبادل المراسلات والمستندات الحكومية إلكترونياً، واستغلال مواردها البشرية على أتم وجه، فضلاً عن توفير المصاريف التشغيلية والأعباء على الحكومة، وحفظ المال العام، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى توفير بيانات محدثة باستمرار، وتمكين الجهات الحكومية من إتمام خدماتها، وتقديمها إلكترونياً بشكل كامل، مع تقليل دورة حياة تطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية.وتأتي هذه الاتفاقية استمراراً لشراكة برنامج (يسّر) مع مختلف الجهات الحكومية، التي تهدف إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وتمكين تلك الجهات من خدمة المستفيدين بمستوى عالي من الأداء وتقديم خدمات إلكترونية تواكب احتياجاتهم.//انتهى//14:57ت م0137