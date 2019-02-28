الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظمت مكتبة الملك عبد العزيز العامة أمس واليوم , ورشة عمل تحت عنوان "كيف تؤلف كتابًا" ، وذلك بقاعة المحاضرات في فرع الخدمات وقاعات الاطلاع بخريص في مدينة الرياض .وتولى الكاتب والمؤلف محمد المحمادي تقديم الورشة ، حيث تناول عدة محاور أبرزها: المفاهيم والقناعات حول التأليف، والعادات العشر لصناعة الكتاب والمؤلف، والتأليف الاحترافي الممنهج، وكتابة مقالات الكتاب، ودور النشر والتعاقد معها، وحفلات توقيع الكتب.واستعرض المحاضر أكثر من 20 طريقة سهلة للتأليف كما قدم شرحًا لعملية التأليف خطوة بخطوة، مبينًا للمشاركين كيف يمكنهم الكتابة بأقوى الأساليب وعلام تعتمد مبيعات الكتب.وأوضح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة الدكتور عبد الكريم الزيد أن المكتبة تسعى دائما من خلال أنشطتها الثقافية إلى دعم وتشجيع كل ما يتعلق بالكتاب والقراءة، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه الورش يسهم في تطوير مهارة الكتابة والتأليف لدى الأفراد المهتمين، ويأتي ذلك امتدادًا لإنجازات المكتبة التي تحققت في مجال التأليف والكتابة والنشر بإصدار عدد كبير من الكتب والأعمال المحكمة، إضافة لتخصيص قسم لنشر كتب الأطفال يستقطب المؤلفين والرسامين المبتدئين ويرعاهم حتى يتم إصدار مؤلفاتهم .// انتهى //15:00ت م0138