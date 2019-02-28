الباحة 23 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 28 نوفمبر2019م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة، أمس، أمسية شعرية أحياها الشعراء عبدالله بن سويلم, ومنصور بن ماجد شويل، وعبدالله جلسة, وذلك بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات، بحضور معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وعدد من المسئولين والإعلاميين والمهتمين بالشعر .وتخلل الأمسية كلمة لمدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي بن خميس البيضاني الذي نوه فيها بالشراكة المجتمعية بين فنون الباحة والجهات الحكومية بالمنطقة.وتناولت الأمسية تجربة رجل أعمال من أبناء المنطقة في مجال التجارة وما حققه من نجاحات، مؤكداً أهمية التكافل بين أفراد المجتمع الواحد.وقدم عقب ذلك الشعراء العديد من القصائد الشعرية عن الوطن وألوان الشعر الأخرى من الغزل والمدح وغيرها،// انتهى //15:00ت م0139