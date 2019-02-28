الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسشهد منتدى المشاريع المستقبلية (FPF)، الذي اختتمت أعماله في الرياض أمس، توقيع مذكرة تفاهم تجمع شركة تطوير للمباني والهيئة السعودية للمقاولين، وتهدف إلى تعزيز التعاون لضمان الوصول إلى المقاولين المؤهلين في المجالات المستهدفة، بغرض دعوتهم لمشاريع الشركة أو عرض الفرص الاستثمارية عليهم.وتضمنت المذكرة العمل على إعداد برنامج شراكة استراتيجي بين الهيئة السعودية للمقاولين وشركة تطوير للمباني لإدارة عمليات تأهيل وترخيص المقاولين وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية المُثلى في هذا المجال، كما تناولت المذكرة تقديم الخدمات الاستشارية وتبادل الخبرات والمعلومات بالإضافة إلى مشاركة الدراسات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات وكذلك المشاركة في المعارض والمؤتمرات.ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس: فهد بن إبراهيم الحمّاد، ومن جانب الهيئة السعودية للمقاولين وقعها الأمين العام للهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل السويد، وذلك بمقر انعقاد أعمال منتدى المشاريع المستقبلية (FPF) بفندق كراون بلازا بالعاصمة الرياض.ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تحقيق برنامج التحوّل الوطني ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم لتصل إلى 25 في المئة من الدور الحكومي، وترجمة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل بقيادة شركة تطوير للمباني المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشراكة القطاع الخاص، وبدعم وإسهام عدد من الجهات الحكومية.// انتهى //15:07ت م0141