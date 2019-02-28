بسيطا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الموهوبين بالتزامن مع أسبوع الموهبة ويوم الموهبة الخليجي الأحد القادم, الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع على مسرح الإدارة، تحت شعار "شاركونا رعايتهم".وأوضح مدير إدارة الموهوبين "بنين" فاضل بن غازي المالكي, أن هذا البرنامج يسعى إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع، وتنمية التفكير الإيجابي للمجتمع نحو الموهبة من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات وإبراز مواهب الطلاب المتنوعة.وبين المالكي أن حفل التدشين سيصاحبه إقامة معرض للمبتكرات العلمية، وسينفذ البرنامج لمدة أسبوع في جميع مدارس المنطقة خلال الفترة 26 - 30 جمادى الآخرة هـ .// انتهى //15:07ت م0142