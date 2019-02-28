الدمام 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسشهد " المعرض التعريفي لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل " زيارة 2500 طالب من 97 مدرسة من الثانويات العامة في محافظات المنطقة الشرقية، الذي اختتمت فعاليته اليوم.وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري أن هذه الزيارات تعرف فيها الطلاب على ما تحتويه كليات الجامعة من تخصصات وأقسام علمية وأكاديمية والخدمات التي تقدمها الجامعة لطلابها، بمشاركة كليات الجامعة والعمادات والجهات التابعة لها.وأضاف الدكتور الدوسري أنه تم التنسيق مع إدارة التعليم بالمنطقة لاستقطاب الطلاب من مدينة الدمام ومحافظات الجبيل والأحساء والخبر والقطيف على دفعات منتظمة، للتعرف على الكليات والتخصصات، مشيراً إلى أن الجامعة تهتم بالطالب من خلال ما تقدمه من أنشطة وفعاليات وبرامج تهدف إلى تنمية روح المشاركة، للارتقاء بطرق التدريس التي تجعل من المتعلم هو المحور وليس المعلم، والتركيز على بناء المهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح الإبداع وبناء بيئة جامعية محفزة وجاذبة للتعلم.// انتهى //15:09ت م0143