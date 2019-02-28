أبها 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات ملتقى "إعلاميات الغد" ، الذي نظمه مكتب التعليم بخميس مشيط لمدة يومين، بحضور المنسقات الإعلاميات في مدارس المحافظة.وتضمن الملتقى ورشتي عمل الأولى بعنوان " خطوات تنفيذ مشروع إعلاميات الغد"، قدمتها المدربة نور آل قيس، تناولت فيها تطبيق المشروع بعدة مدارس وطريقة إدارة الحسابات الإلكترونية، والتحرير الصحفي، وآلية الرصد في الملف الإعلامي.وقدمت الورشة الثانية مشرفة رياض الأطفال رحمة القرني، تطرقت من خلالها إلى (فنون التصوير الإبداعي) لتطوير الشخصية الإعلامية، وزيادة مقدرتها الإبداعية وكفاءتها الإنتاجية، كما شاركت المنسقة الإعلامية بمركز التدريب التربوي عزيزة آل مطارد بورقة عمل حول (الملف الإعلامي الإلكتروني).// انتهى //15:10ت م0144