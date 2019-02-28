الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساحتفلت جمعية مساعي النسائية الخيرية باختتام مشروع " نماء واكتفاء"، الهادف إلى تحويل الأسر من رعوية إلى تنموية، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.وأوضحت عضوة مجلس إدارة الجمعية أسماء المحيميد أن الجمعية أطلقت المشروع كمبادرة اجتماعية، بالتعاون مع فريق رائدات التدريب التطوعي، حيث يستهدف 25 أسرة من أسر الجمعية يخضعن لبرنامج متكامل في تطوير مهارات وقدرات الأسر لتحقيق هدف تحويلهم من أسر رعوية إلى أسر تنموية بزيادة دخلهم الشهري، من خلال إعدادهن وتدريبهن على أساسيات قيام المشاريع وإعداد الخطط وتقديم الاستشارات اللازمة والمتابعة بسلسلة متكاملة ومتزامنة وواضحة وبشكل مجاني، وذلك لضمان استمرار ونجاح المشاريع.وأضافت : المرأة تعد عنصرا مهما من عناصر قوة المجتمع، وإن تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا، سيسهم في دفع عجلة التنمية بما يحقق رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 والارتقاء بمستواها الثقافي والاقتصادي بما يتوافق مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز دور المرأة الاقتصادي, خصوصًا في الأسر محدودة الدخل.يذكر أن جمعية مساعي تهدف إلى توعية ودعم الأسر محدودة الدخل، وتعنى بالتنمية المجتمعية في مجال التوعية الحياتية والكفاية المعيشية وسد عوز الأسر وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية .// انتهى//15:10ت م0145