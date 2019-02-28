الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم، فعاليات زيارة فريق معهد أبحاث الطاقة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية Electric Power Research Institute (EPRI) للشركة السعودية للكهرباء، بتنظيم ملتقى الأبحاث والتقنيات الحديثة في مدينة الرياض، بحضور عدة ممثلين من المنظمة، إضافة إلى ممثلين من مركز التميز البحثي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعض طلاب الدراسات العليا من جامعة الملك سعود.وافتُتِح جدول الأعمال، بكلمة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء بالإنابة المهندس ابراهيم الجربوع، أشار فيها إلى تركيز الشركة على مبادرات الأبحاث والتطوير والابتكار، التي يمكن تطبيقها من خلال شراكات متكاملة واستراتيجية مع المنظمات والمعاهد البحثية والجامعات على المستويين المحلي والعالمي، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين المعايير والمواصفات وتطوير حلول مبتكرة تخدم رؤية الشركة المستقبلية.من جهته تحدث نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور آندرو فيليبس، عن EPRI وشركائها من مختلف شركات الطاقة الكهربائية حول العالم .واستكملت بعدها أجندة الملتقى، التي كان من أبرزها عرض أهم التقنيات الحديثة في مجال نقل الطاقة ومناقشة مخرجات المشاريع البحثية المشتركة.وفي ختام الفعالية، كُرم المشاركين بأفضل ثلاثة أوراق علمية خلال عام 2018، وأفضل ثلاثة فرق للمشاريع المشتركة مع EPRI لعام 2018 .ويأتي هذا الملتقى، في إطار التعاون البحثي بين "السعودية للكهرباء"، ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية (EPRI)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث كان ضمن فعاليات زيارة فريق EPRI للمملكة، التي بدأت الأحد 24 فبراير 2019 واستمرت خمسة أيام، تخللها العديد من الاجتماعات وورش العمل والزيارات الميدانية والثقافية .// انتهى //15:11ت م0146