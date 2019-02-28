الصياهد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستتواصل فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ، بإقامة العديد من الأنشطة المختلفة ، وسيكون زوار القرية اليوم على موعد ، للإستمتاع بالعروض التي ستقدمها " الهجانة السلطانية " بسلطنة عمان ، في المشاركة الأولى لها بالمهرجان ، حيث ستقدم الفرقة 12 استعراضاً ، منها استعراضات حديثة ومطورة تعبر عن مدى إمكانية راكب الإبل ومدى قدرته على تطويع وتطبيع الناقة لمثل هذه الاستعراضات .وتتنوع هذه الاستعراضات من خلال ، استعراض موسيقى الهجانة السلطانية ، وعرض ركض العرضة ، بالإضافة إلى عرض مهارات الركوب ، فضلاً عن عرض استعراضي لسبعة من الإبل ، وكذلك استعراض مهارة الركوب و الركوب الاستعراضي باستخدام السرج ، إضافة إلى فن العازي ، واللوحة الاستعراضية الختامية .// انتهى //15:11ت م0147