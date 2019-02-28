مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساستفاد أكثر من 56 ألف شخصا من حلقات تعليم القرآن الكريم التابعة إدارة شؤون المصاحف والكتب بالحرم المكي الشريف خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي 1440هـ من خلال 35 معلما لتحفيظ القرآن الكريم موزعين على ست فترات تغطي مدار اليوم .وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب فضيلة الشيخ خالد بن محمد أن تلك الحلقات لها مسارات متعددة يمكن للزائر قضاء وقت مفيد خلال زيارته وإقامته إذ سخرت الإدارة معلمين أكفاء مجازين بإجازات وأسانيد متصلة لرب العزة والجلال, حيث أن المواقع شملت كافة أروقة المسجد الحرام تسهيلا لوصول الزائرين إليها.ولفت الحارثي الانتباه أن لهذه الحلقات أنشطة وبرامج متعددة منها الاختبارات العمومية للطلاب المنتظمين، وحلقات خاصة لرجال الأمن وهي حلقات للعسكريين والمدنيين من رجال الوطن الذين يرغبون في حفظ كتاب الله عزوجل, ودورات صيفية مكثفة لحفظ القرآن الكريم ومراجعته, وحلقات خاصة للمعتكفين بشهر رمضان المبارك, وحلقات خاصة لمراجعة القرآن الكريم لأئمة المساجد بشهر رمضان المبارك, وحلقات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة فئة (الصم والبكم) والتي بلغ عدد مستفيديها (12) طالبًا.// انتهى //15:14ت م0149