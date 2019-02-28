بريدة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسانطلقت أمس, أعمال الندوة العلمية التي نظمتها جامعة القصيم ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بعنوان " الزراعة المستدامة.. منتج آمن وبيئة نظيفة "، وذلك بمشاركة 13 باحتا وخبيرا لمناقشة القضايا التي تهم الاستدامة في القطاع الزراعي.وعُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان "مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية" ، وتضمنت ورقة بحثية بعنوان "سياسات المكافحة المتكاملة للآفات"، وتناولت أفضل وسائل المكافحة الموجودة قديما والمستحدثة والتي يمكن تطبيقها عند نشاط آفة من الآفات ، أو ما يعرف بالإدارة المتكاملة للآفات عن طريق المعالجة العملية لتعداد الآفة وذلك بالاعتماد على أسس بيئية وذلك لخفض تعدادها إلى أقل من مستوى الضرر الاقتصادي.وتضمنت الجلسة كذلك ورقة بعنوان "المكافحة الحيوية كأحد عناصر المكافحة المتكاملة للآفات"، أوضحت أن التنمية المستدامة تعطي أهمية قصوى لزيادة إنتاج الغذاء بزيادة إنتاجية الأرض، وتهدف في الوقت نفسه إلى إيجاد ونقل تكنولوجيا أنظف "أقل تلوثاً" وأكثر كفاءة وإلى تنظيم استخدام الأسمدة والمبيدات للحد من تلوث الأرض والمياه والنباتات والبيئة ككل ، محذرة من أن توفر المبيدات في الأسواق المحلية يؤدي إلى أن يقوم المزارعون باستخدام مكثف وعشوائي لتلك المبيدات والتي تكون واسعة النطاق وغير انتقائية ، مما يؤدي إلى القضاء على الكثير من الحشرات النافعة، ويتسبب في حدوث زيادة في نشاط بعض الآفات الأخرى ، مؤكدة أن "المكافحة الحيوية " هي أحد الوسائل الهامة التي ثبت نجاحها في الكثير من الدول ، للتقليل من استخدام المبيدات في القطاع الزراعي ، وهي عبارة عن استخدام الإنسان لكائن حي بهدف القضاء على آفة .وأقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان "الزراعة العضوية والنظيفة كأحد دعائم الزراعة المستدامة"، بين أن الزراعة العضوية تعد إحدى نظم الزراعة المستدامة المختلفة التي وجدت قبولاً واستحساناً لما لها من مزايا تتفوق بها على بقية الأنظمة ، كون الزراعة العضوية نظام زراعي صديق للبيئة يتميز بخصائص تؤهله للمحافظة على البيئة وعدم تلوثها بالكيماويات المصنعة التي كثيراً ما تؤثر متبقياتها على الإنسان والحيوان والكائنات الأخرى ، ولها الأثر الكبير في المحافظة على التوازن البيئي للكائنات القاطنة في التربة وغيرها من الكائنات.وتناولت الجلسة مفهوم الزراعة النظيفة التي تعد من أهم التوجهات الحديثة في القطاع الزراعي للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان والتوازن البيئي بين الآفات والأعداء الطبيعية وللتقليل من التلوث البيئي ، حيث تعد الزراعة النظيفة نظام زراعي بيئي اجتماعي متكامل يراعى فيها المحافظة على الموارد والتقليل من الملوثات والتي هي من أهم التطلعات المستقبلية في القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية.وأشارت الجلسة الى أن مفهوم الزراعة النظيفة يعد من أهم التوجهات المستقبلية الاستراتيجية للتنمية الزراعية في المملكة لتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، وذلك بتفعيل برامج المكافحة الحيوية للآفات باستخدام المفترسات المتواجدة في البيئة المحلية والكائنات الممرضة للآفات مثل الفطريات والبكتيريا واستخدام المصائد.وتناولت الجلسة الثالثة من الندوة محور "الممارسات الزراعية الجيدة" ، واشارت الى أن مشروع نشر وتبني الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة " سعودي قاب" يعد رؤية جديدة للعمل الزراعي بشكل يخدم حماية واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة بما فيها من تنوع بيولوجي، وتفعيل دور الموارد البشرية لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.وبينت أن سعودي قاب يخدم الاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوي وأسمدة ومبيدات وإدارة لوحدة الإنتاج وتحسين مرافقها وتأهيل وتدريب العاملين، الذي سيؤدي إلى تحسين العمليات والممارسات الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين مواصفاته ، وبالتالي زيادة دخل المزارعين والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية المحلية ويعزز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية ، ويسهم في فتح منافذ تسويقية جديدة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، بالإضافة إلى تنمية القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.وتضمنت الجلسة ورقة عن معايير وشروط الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، مبينة أهداف الحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (الجلوبال جاب)، والجهات المؤهلة والجهات المانحة للشهادة داخل المملكة وخارجها، ، بالإضافة إلى أهم معايير الممارسات الزراعية الجيدة، والتي من أبرزها التتبع والتوثيق والمراجعة الداخلية وإدارة التربة واستخدام الأسمدة والري ووقاية المحصول والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد وغيرها.وناقشت الجلسة الرابعة الآثار الضارة للاستخدام غير الآمن للمبيدات والأسمدة الكيميائية على الصحة والموارد البيئية"، حيث تناولت التأثير الكيماويات الزراعية على الصحة العامة ، وتأثيراتها الضارة على صحة أفراد المجتمع التي تأتي عن طريق الغذاء من لحوم وأسماك ومنتجات النحل والمياه والفواكه والخضروات وكذلك عن طريق الهواء.وتناولت الجلسة تأثير الإفراط في استخدام الكيماويات الزراعية على تلوث التربة والمياه ، محذرة من الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة وأثارها السلبية على التربة والمياه وانعكاسها لتصبح مصدراً لتلوث التربة مما يؤدي إلى دخول الملوثات إلى سلسلة الغذاء ويتسبب بتأثيرات خطيرة على صحة ورفاه الناس ، مؤكدة اهمية رفع المستوى المعرفي لدى المزارع ومعرفة كل جوانب الاستخدام الأمن للمبيدات والأسمدة ، واستخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية بطريقة متوازنة وعدم الإفراط به، والعمل على تطبيق الإدارة المتكاملة للآفات، ووضع وتطبيق قوانين صارمة للحفاظ على البيئة والتربة من التلوث.وتطرقت الجلسة الى اختلاف التقنيات في البيوت المحمية وأثرها في الكفاءة في استهلاك المياه ، وأهمية الغطاء (زجاج / بولي كاربونيت / بلاستك ) في البيوت المحمية في زيادة الإنتاج والكفاءة بالمياه ، مع أهمية الاهتمام والعناية بعملية تنظيف أغطية البيوت المحمية من الأتربة والعوالق.// يتبع //16:25ت م0200

وتناولت الجلسة الخامسة كذلك " الإدارة المتكاملة للتسميد من أجل زراعة مستدامة " ، حيث بينت ان المفهوم الأساسي لإدارة العناصر الغذائية هو إضافة المصدر الصحيح للعناصر الغذائية للنبات بالمعدل الصحيح وفي الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح ، وأن المزارع والمسؤول عن إدارة الأرض هو صاحب القرار في اختيار الممارسات المناسبة للتربة المحلية المحدّدة بالموقع، والمناخ وظروف إنتاج المحصول والنظم المحلية التي لها احتمالية في الإيفاء بالأهداف .كما تناولت الجلسة محسنات التربة كعوامل مساعدة لترشيد استخدام الأسمدة الكيميائية ، والتي تتكون من مواد عضوية ومواد غير عضوية ، حيث إن المواد العضوية في التربة تحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات التي تتراوح من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والأحماض، إضافة إلى المواد غير العضوية ، مشيرة انه يمكن للمحسنات أن تكون مصدرًا للمغذيات، وأن ترفع محسنات التربة من السعة التبادلية للتربة ، كما ترفع من السعة المائية للتربة .فيما تحدث الجلسة السادسة والختامية عن إنتاج الغاز الحيوي كأحد مصادر الطاقة النظيفة، حيث يساهم إنتاج الغاز الحيوي في تدوير النفايات العضوية المنزلية والزراعة في سياق التنمية المستدامة ، ويمكن استخدامه كمصدر طاقة متجدد وكبديل للغاز الطبيعي وغاز البترول المسال الذي يمكن أن يستخدم في العديد من التطبيقات كوقود للمنازل أو توليد طاقة التدفئة والتبريد.وأوضح الجسة أن البيئة المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الصناعية تتأثر سلبا وأحيانا بصورة خطيرة من متبقيات النفايات العضوية ، حيث انه في حالة عدم الإدارة الصحيحة والصحية للمخلفات العضوية قد تتحلل متبقيات النفايات العضوية وتنتج ميكروبات مرضية أو ملوثات هوائية مؤذية ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من النفايات في بيئتنا الزراعية والحضرية والصناعية لإنتاج طاقة متجددة وسماد عضوي عالي الجودة.وتطرقت الجلسة السادسة ايضا الى " استخدام الطاقة الشمسية في نظم الري الحديثة " ، حيث اوضحت ان الزراعة مسئولة عن 20 % من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والتغيرات المناخية ، مشيرة الى انه يمكن تخطيط نظم زراعية صديقة للبيئة تسهم في خفض هذه الانبعاثات ، وان الطاقة الشمسية بديل بيئي آمن يمكن أن يقلل من الاحتياج لمصادر الطاقة التقليدية المختلفة التي يتم استخدامها في عمليات الإنتاج الزراعي .// انتهى //16:25ت م0201