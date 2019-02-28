بغداد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصه" اليوم على انخفاض بنسبة 0.83 %, متوقفًا عند 465.13 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 9 شركات مساهمة, مقابل ارتفاع أسهم شركة واحدة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 405,598,391 سهمًا, بقيمة إجمالية 297,251,500 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 374 صفقة, شملت 23 شركة تم تداول أسهمها في جلسة اليوم, من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق رسميًا.// انتهى //16:31ت م0202