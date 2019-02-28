رام الله 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسرحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي صدر اليوم.وأوضحت في بيان لها، أن اللجنة المذكورة شكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان، في خضم الجهود الدبلوماسية الفلسطينية للحد من جرائم الاحتلال في سياق مسيرات العودة الكبرى، وقد نجحت اللجنة بتوفير صورة دقيقة للأوضاع الكارثية الناجمة عن انتهاكات الاحتلال، بالرغم من منع سلطات الاحتلال لأعضاء اللجنة من القدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.ورأت اللجنة، حسب بيانها، أن استخدام قوات الاحتلال للقوة تم بشكل غير قانوني، وشكل انتهاكًا لحق المتظاهرين في الحياة، إلى جانب انتهاكه لمبادئ أخرى من القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقد رفضت اللجنة المزاعم الإسرائيلية التي تدعي أن قوات الاحتلال لجأت لاستخدام القوة في سياق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها وجدت في تحقيقاتها خروقات صارخة لحقوق الإنسان، تصل إلى حد جريمة القتل خارج نطاق القانون.وأكدت الوزارة في هذا السياق، أن هذا التقرير يشكل خطوة مهمة في مساءلة الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا، وإلى ضرورة توفير الحماية له، حيث سعت القيادة الفلسطينية على تكرار المطالبة بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا أمام الغطرسة الإسرائيلية.ودعت وزارة الخارجية في هذا الصدد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي، لا سيما أن هذا التقرير استند على الأدلة والحقائق الموجودة على أرض الواقع، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.كما رأت الوزارة أن هذا التقرير سيسهم بحد ذاته في تزويد المدعية العامة بأدلة إضافية تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.مما يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كلّف اللجنة بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، وفي سياق مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت بتاريخ 30 مارس 2018، وقد خلص التقرير إلى أن أكثر من 9000 فلسطيني قد استشهدوا أو تعرضوا للإصابة على إثر استخدام قوات الاحتلال للعنف والقوة المفرطة بشكل غير قانوني، بما في ذلك استخدام قوات الاحتلال للذخيرة الحية، والرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، إلى جانب أنواع أخرى من الذخيرة، وقد تسببت قوات الاحتلال في هذا السياق باستشهاد أكثر من 189 مواطنًا فلسطينيًا.// انتهى //16:31ت م0203