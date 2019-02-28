الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستنطلق غداً الجمعة على شاطئ الفناتير بالجبيل بطولة الجبيل للسيارات اللاسلكية التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم"ضمن برنامجه الزمني الداخلي للموسم الحالي.ويشارك في البطولة 94 متسابقاً سيتنافسون في 4 فئات، هي "ساند دراق بنزين (26 )متسابقاً " " وساند دراق كهرباء (40 ) متسابق " " ودرفت دفع رباعي (16 )متسابقا " " ودرفت دفع خلفي (12 ) متسابقاً "، وسيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.// انتهى //16:34ت م0204