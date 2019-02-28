الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسيحتضن ملتقى لقاءات الرياض 2019م الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الأحد المقبل، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، 63 ورشة عمل متخصصة وموجهة للطلاب والطالبات، ورواد الأعمال والرائدات، والباحثين عن عمل والباحثات، وأصحاب الأعمال والموظفين، بالإضافة إلى التجارب الملهمة للكفاءات الوطنية البشرية في سوق العمل.ويأتي انعقاد الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام، للتعريف بخدمات وبرامج الصندوق الموجهة للمستفيدين في سوق العمل، وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتمكينها؛ لضمان استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل من خلال تقديم خدمات دعم التدريب ودعم التوظيف ودعم ريادة الأعمال وخدمات الإرشاد المهني للطلاب والطالبات إضافة إلى دعم أصحاب المنشآت لتحقيق التوطين والاستدامة.ويستهدف الملتقى، الطلاب والطالبات (في المرحلة الثانوية وما فوقها)، والباحثين عن عمل، وموظفي القطاع الخاص، ورواد الأعمال، ومنشآت القطاع الخاص. ويصاحب الملتقى معرض لتوظيف الباحثين عن عمل، بالمنشآت المشاركة الراغبة بالتوظيف، وورش عمل توعوية للمشاركين ومحاضرات وندوات مختلفة.وحدد الملتقى، عدة مسارات للفئات المستهدفة، كمسار رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم، ومسار الباحثين عن العمل، الذي يهدف إلى توجيه الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص الملائمة، ومسار الموظفين، الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي.في حين يقدم مسار الطلاب، الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، بينما يهدف مسار أصحاب العمل، إلى التوعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب السعودة وتهيئة بيئة العمل لهم.ويأتي ملتقى لقاءات الرياض 2019 باكورة المتلقيات التي يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية إقامتها، في 13 منطقة في المملكة، وذلك للتعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركائه، وعرض الفرص الوظيفية والتدريبية للباحثين عن العمل والطلاب، وأصحاب الأعمال وروادها، سعياً إلى رفع المهارات وتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين القوى العاملة في سوق العمل.ويعمل "هدف" على عدة برامج ومبادرات بالشراكة والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء الوطن وبناته، وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع المستوى المعرفي والمهاري لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش عمل وندوات ومحاضرات توعوية وإرشادية ستعقد خلال أيام الملتقى، التي يجتمع فيها الباحث عن عمل بطالب العمل الباحث عن موظف.ويستهدف لقاءات بناء شراكة إستراتيجية فعالة مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة قاعدة بيانات موسعة لمختصي سوق العمل.وستستضيف كل من محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، ومدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى خلال العام الجاري (2019م)، إلى جانب مناطق المملكة.// انتهى //16:45ت م0208