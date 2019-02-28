مكة المكرمة 23 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة أمس ملتقى الجار الأول والذي يهدف إلى التعاون والتواصل بين أفراد الحي وذلك بحي بطحاء قريش بالعاصمة المقدسة.واشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات المتنوعة شملت لقاء جيران الحي بمشاركة عمدة حي بطحاء قريش, وسباق ماراثون للأطفال شارك فيه نحو ٢٠٠ طفلا وبازار للنساء والألعاب المتنوعة, ومركاز الحي, وركن للأسر المنتجة.وفي ختام الملتقى تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة بدروع تذكارية, كما كرمت اللجنة الفائزين في مسابقة ماراثون الأطفال بهدايا قيّمة.// انتهى //16:46ت م0209