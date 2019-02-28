مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساستعرضت جامعة أم القرى، اليوم ، مبادرة "100 فرصة"، المتنوعة أمام شباب منطقة مكة المكرمة، في مجالات التكنولوجيا، والتصنيع، والسياحة، والترفيه، وحزمة من الفرص التجارية التي تستند في نوعيتها على الميزة النسبية التي تتمتع بها المنطقة، إضافة إلى ريادة الأعمال الاجتماعية.جاء ذلك خلال لقاء خاص لبحث آليات التمويل التي تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال كقروض حسنة مع عرض طرق التدريب التي يمكن الحصول عليها؛ لتمكين أصحاب المشاريع من الانطلاق في أعمالهم بشكل صحيح عبر استثمار الخدمات اللوجستية المتوفرة.ويأتي اللقاء في إطار تحقيق "رؤية المملكة 2030"، بما يتماشى مع رؤية منطقة مكة المكرمة التي تهدف إلى دعم فئة الشباب، باعتبارهم ثروة حقيقية ومرتكزات أساسية في مجالات التنمية المستدامة للوطن؛ من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج ريادية ترمي إلى إثراء روح الريادة والمبادرة.يذكر أن مجلس إدارة مبادرات شباب المنطقة أطلق النسخة الثانية من مبادرة "100 فرصة" بالشراكة مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. // انتهى //16:47ت م0210