القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسحققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق التعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار لبعض الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والاستثمار بجانب بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" سجل مكاسب قدرها 21ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 97ر14803 نقطة، وأنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "ايجي اكس 70" التعاملات على ارتفاع نسبته 65ر0 في المئة، ليسجل 64ر719 نقطة، كما ربح مؤشر "ايجي اكس 100" الأوسع نطاقًا ما نسبته 58ر0 في المئة، لينهي التداول عند مستوى 01ر1812 نقطة.وأوضحت الإحصائيات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تراجع في آخر جلسات شهر فبراير بقيمة 631 مليون جنيه، لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 3ر823 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه.واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 9ر3 مليون جنيه، و8ر19 مليون جنيه، و99ر23 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 5ر15 مليون جنيه، و32 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //16:53ت م0212