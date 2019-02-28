مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظم معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى، اليوم ، برنامجْ "أُسس ريادة الأعمال" وذلك بقاعة الملك عبد العزيز المساندة، بمشاركة 130 طالب وطالبة.ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين -وخاصة الخريجين- لسوق العمل السعودي، ومساعدتهم في تأسيس شركاتهم الناشئة، كونه أحد الخيارات المستقبلية التي أبرزتها رؤية 2030.وأوضح رئيس قسم الإعلام بالجامعة الدكتور سالم عريجة، أن البرنامج الذي يستمر 10 أيام يتضمن زيادة التثقيف في ريادة الأعمال، وتعلم العملية الريادية، والخطوات الصحيحة لتأسيس الشركات وأنواعها، وتوليد الافكار وتقييمها، ووضع الدراسات والاختبارات اللازمة، وكيفية تحديد العملاء وطريقة الوصول لهم، بالإضافة إلى كيفية الحصول على التمويل من المصادر المعنية، فيما ستحصل الفرق المؤهلة على مجموع جوائز تصل إلى 100 ألف ريال.وبين أن البرنامج سيسهم في دعم منظومة الاقتصاد السعودي، عبر توفير الوظائف للأجيال الشابة، ، بالإضافة دعم بيئة مكة المكرمة في منظومة الحج والعمرة ، وغرس روح المبادرة لدى المشاركين، وإكسابهم مهارات العمل الجماعي، والالقاء، وبناء العلاقات المهنية، وتنظيم الوقت وإدارة المشاريع، وكيفية خلق الشركات الناجحة مستقبلًا .// انتهى //16:54ت م0213