الدمام 23 جمادى الأخرة 1440 هــ الموافق 28 فبراير 2018 م واسدشن برنامج بسمة حياة في مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس ، أول قاعة ترفيهية خاصة للأطفال المرضى بالسرطان في قسم أورام الأطفال بالمستشفى ، بعد تجهيزها بالكامل بكافة ما يحتاجه الطفل ، وذلك لرسم البهجة على وجوه الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي لهم، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، وبثّ روح الأمل بالشفاء لديهم، وذلك انطلاقاً من أهداف البرنامج ، واحتفاء بيوم الطفل العالمي للسرطان.وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن فهد الإنسانية الدكتور عادل بن أحمد الصالح أن المؤسسة حريصة على تهيئة البيئة المناسبة للرحلة العلاجية للأطفال محاربي مرض السرطان ، حيث تم تدشين قاعة بسمة حياة في قسم اورام الأطفال بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، كما قامت المؤسسة بتجهيزها بالكامل بكل ما يحتاجه الطفل ، وذلك يأتي من ضمن أهداف البرنامج والتي من أبرزها الاهتمام بالجوانب الترفيهية.وبين الدكتور الصالح أن مبادرة برنامج بسمة حياة من أهم المبادرات المحلية التي تقدم خدمات لهذه الفئة وأسرهم، كما أن البرنامج يندرج ضمن استراتيجية المؤسسة، ومبادراتها؛ بهدف رعاية مرضى السرطان من الأطفال من خلال طرح برامج وخدمات اجتماعية متكاملة، تهدف إلى تثقيفهم وتوعيتهم وتثقيف وتوعية أسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته، بالإضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.// انتهى //17:43ت م0225