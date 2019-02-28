إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن عزم بلاده الإفراج عن الطيار الهندي الأسير لديها يوم غد الجمعة في بادرة سلام.وأوضح في كلمة ألقاها في البرلمان الوطني الباكستاني اليوم أن حكومته تركز على نزع فتيل الأزمة مع الهند، وتأمل من الهند التجاوب مع مبادرات السلام الباكستانية من أجل أمن المنطقة.وشكر خان جميع الأحزاب السياسية على دعمها لحكومته في الأزمة الحالية مع الهند، مشيرًا إلى أن باكستان كانت متوقعة من خلق الهند أزمة كبيرة مثل الأزمة الحالية قبيل الانتخابات العامة لتوظيفها لأغراض سياسية داخلية.وحث عمران خان الهند على أن تصعيد التوتر العسكري ليس في صالح باكستان ولا في صالح الهند.وكانت باكستان قد أعلنت أمس الأربعاء إسقاط طائرتين هنديتين عندما عبرتا الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير واحتجاز قائد إحداهما.// انتهى //17:44ت م0226