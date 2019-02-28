بيروت 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسحذرت هيئة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في بيروت من حراك إسرائيلي متصاعد لإلغاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وخدماتها.وأكد مدير عام الهيئة علي هويدي في تصريح اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بجهود كبيرة من أجل تصفية الوكالة الأممية وتشويه صورتها ووقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين.وكشف هويدي عن أن السلطات الإسرائيلية تعمل على إقناع حكومات العالم بعدم المساهمة في دعمها ماليًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أن هذا الحراك ستنفذه دولة الاحتلال عبر سفرائها على الأقل في 50 دولة.ونبه إلى أن سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي ستعمل أيضًا خلال هذا الحراك على محاولة إقناع الدول بعدم التصويت في الجمعية العامة في شهر نوفمبر القادم، لصالح تجديد عمل الوكالة لثلاث سنوات جديدة، أو على الأقل التصويت على تقليص عملها.وشدد هويدي على أنّ الحراك الإسرائيلي ضد أونروا، والهجمة التي تقودها واشنطن أيضًا ضدها، يتطلبان مواجهة إستراتيجية بعيدة من أجل حماية الأونروا، ومعالجة أزمتها المالية، وتوسيع صلاحياتها.// انتهى //17:44ت م0227