تبوك 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأقام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك اليوم ممثلا بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالمنطقة الملتقى التوظيفي الرابع ، والذي تخللته ورشة عمل بعنوان " أطلقي مشروعك " , بحضور أكثر من 50 متدربة من مستفيدات الضمان الاجتماعي بالمنطقة.وتخلل الورشة طرح العديد من المبادرات الوظيفية التي قدمتها إحدى كبرى الشركات الزراعية بالمنطقة إضافة إلى استعراض العديد من النماذج الناجحة في المجالين الوظيفي والتجاري .وأكدت المحاضرات ضرورة اتجاه الأسر للعمل وزيادة دخلها من خلال إستثمار الوقت وتحين الفرص التي تزيد من مدخراتها المالية ، واستغلال الأفكار للولوج إلى سوق العمل والاستفادة مما تقدمه وزارة العمل من دعم للبرامج والأفكار.// انتهى //17:45ت م0228