إسلام آباد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.94 % أي ما يعادل 361 نقطة، وأقفل عند مستوى 39054 نقطة.وبلغ حجم التداول 102335140 سهماً نفذت في 342 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 232 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 86 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.وسيطرت أسهم شركات الاتصالات والتكنولوجيا والاسمنت والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //17:46ت م0229