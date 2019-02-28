الدمام 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، نظمت كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالدمام أمس, احتفالاً بمناسبة تخريج الدفعة السادسة من طلابها، وعددهم 50 طالباً، يمثلون تخصصات "طب الطوارئ"، "التمريض"، "الأشعة"، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد بن محمد البتال، وذلك بقاعة المحاضرات في الكلية.المشرف العام على كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية الدكتور عبدالعزيز بن سعد المقرن، والأستاذ موسى بن إبراهيم الزويد نائب رئيس مجلس الإدارة وعميد كلية الغد بالدمام، والدكتور أحمد بن عبدالرحمن السني، وعدد من القيادات بكليات الغد الدولية.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مشروعات كليات الغد الدولية بالمملكة وأقسامها ومشاريعها المستقبلية، والمسيرة التعليمية لها.بعدها ألقى عميد كلية الغد الدولية بالدمام الدكتور أحمد السني كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته الحفل, منوهاً بالمسيرة التعليمية للكليات وأهميتها، موجهًا شكره إلى أولياء الأمور.وأكد للخريجين أهمية الدور الذي ينتظرهم للإسهام في الرقي بالخدمات الصحية، وأن هذا اليوم يعد بداية مرحلة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.من جهته ألقى الطالب محمد بن سعد العياف كلمة الخريجين نيابة عنهم، وأشار في كلمته إلى ما تلقاه وزملاؤه الخريجون من العلوم والمعارف في العلوم الطبية التطبيقية والتدريب العملي، وما قدمته الكلية من توفير المعامل والمختبرات كافة، التي كانت لها الدور الكبير في ربط المادة العلمية بالتطبيق العملي، معبراً عن سعادته وزملائه بهذا اليوم الذي جنوا فيه ثمرة جدهم واجتهادهم طوال السنوات الماضية، سائلين الله العلي القدير التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة لخدمة الدين ثم الوطن.وفي ختام الحفل كرم وكيل إمارة المنطقة الشرقية, الخريجين المتفوقين وشركاء النجاح من الجهات التدريبية والتعليمية بالمنطقة، فيما تسلم البتال نيابة عن سمو أمير المنطقة درعاً تذكارياً.// انتهى //17:47ت م0231