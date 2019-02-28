حائل 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الـ 18 للموسم الحالي بالمنطقة بميدان الفروسية بحائل .وتكون السباق من خمسة أشواط مسافتها 2000م حيث توج الجواد " ختم " للمالك عبدالله جزاع الشريهي في الشوط الخامس ، وفي الشوط الأول مفتوح عربي حقق الجواد " مرتجز " لعبدالله سماح الرشيدي المركز الأول وفي الشوط الثاني نال الجواد " ابن صنداح " للمالك والمدرب سعيد مطلق العطوي على المركز الأول أما الشوط الثالث مفتوح أفراس حصلت الفرس " عمارة " لخميس راشد الشمري على المركز الأول في حين انتزع الجواد " وشوش " لعبدالله راشد الشمري المركز الأول في الشوط الرابع .وفي نهاية الحفل سُلم الكأس والدروع للفائزين بحضور سعود بن منصور العمار ومدير الميدان بندر التبيناوي .// انتهى //17:47ت م0233