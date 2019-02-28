الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسوقعت الجمعيه التعاونية متعددة الأغراض "حرفة " والجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" مذكرة تفاهم وذلك في مقر جمعيه التراث بالرياض.وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل على مشاريع مستقبلية تتضمن التوثيق للحرف والصناعات اليدوية في المملكة وحمايتها من الاندثار، والتسويق لها من خلال المشاركات المتنوعة محلياً وعالمياً والعديد من الفعاليات التي تنعكس إيجاباً على الحرف والتراث السعودي.وقام بتوقيع المذكرة المدير العام للجمعية السعودية للمحافظة على التراث عبدالرحمن العيدان ، ومن الجمعية التعاونية متعددة الأغراض "حرفة" المدير العام هند الحربي .وتهدف جمعية حرفة لتمكين الحرفيات على مستوى مناطق المملكه ( حرفة وطن ) وستعمل على ذلك من خلال شراكاتها المتعدده والانتقال بالعمل الحرفي ليصبح علامة تجارية رائدة تحمل العمق التاريخي للمملكه وتحقق مؤشرات عالية من التمكين المادي والمهني للحرفيات اللاتي تحت مظلتها.// انتهى //17:53ت م0234