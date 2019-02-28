الدمام 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسيقف مشروع قياس لتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، على رصد نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات التي تقدمها المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية وسبل تطويرها، والمتمثلة في منفذ مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، كذلك منفذ الرقعي، ومنفذ الخفجي، وصولاً لمنفذ البطحاء ، يأتي ذلك تزامناً مع بدء عمليات المسح الميداني الذي يجريه عدد من الباحثين ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها بإجراء المقابلات الميدانية وجهاً لوجه, باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً التي تتضمن اللغتين العربية والانجليزية عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من (3) دقائق مع كل مستفيد.من جهته أكد رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، بأن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها, بما يتناسب مع تطلعاتهم وذلك يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة أعزها الله، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه, في رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضاهم, وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.// انتهى //18:02ت م0236