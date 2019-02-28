القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسرحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بنتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة، المعلن عنه اليوم، والمتعلق بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بقطاع غزة.وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم، أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية.ودعا "أبو على"، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة نتائج هذا التقرير والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عن طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.// انتهى //18:05ت م0237