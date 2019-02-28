أبوظبي 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيس وزراء باكستان عمران خان.واطلع سموه وفقاً لوكالة انباء الامارات من رئيسي وزراء باكستان والهند على التطورات الأخيرة على الساحة الهندية ــ الباكستانية مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه المستجدات المقلقة بحكمة والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين وتغليب لغة الحوار والتواصل، مؤكدًا على حرص دولة الإمارات على السلام والاستقرار في العلاقات الهندية ـ الباكستانية الثنائية وثقته الكبيرة في القيادتين الباكستانية والهندية على أولوية الحوار والتواصل في التعامل مع الأحداث المتسارعة والمقلقة خلال الأيام الماضية.// انتهى //18:08ت م0238