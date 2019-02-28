نيويورك 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسانخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية قليلاً عند الفتح اليوم بعد أن انتهت قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على نحو مفاجئ بدون اتفاق، لكن الخسائر قيدتها بيانات أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم تباطأ بأقل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.88 نقطة، أو 0.0 في المئة، إلى 25984.28 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقًا 4.27 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 2788.11 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 21.19 نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 7533.31 نقطة.// انتهى //18:23ت م0240