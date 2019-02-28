الصياهد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأكد المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وعضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان بن حمد الماضي، أن نتائج فئة إنتاج 20 لم تشهد مخالفاتٍ تذكر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أمرًا مطمئنًا وأن النادي يسعى إلى أن تصل نسبة المخالفات لنسبة صفر بالمئة، مؤكدًا أن النادي لا يبحث عن الأخطاء وإنما التقليل منها.وأوضح الماضي في المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض بمناسبة انتهاء منافسات فئة العشرين، أنه وصل عدد المشاركين في فئة العشرين " 117 " مشاركًا تأهل منهم 71 مشاركًا للمرحلة الأخيرة في جميع الألوان، مشيرًا إلى أنه لم يسجل مخالفات عليها عقوبات سوى حالتين لون وحالة واحدة تهجين.وأبدى الماضي سعادته بالتعاون الكبير الذي لقيته اللجنة من الملاك في دخول الإبل وخروجها وفي جميع الفئات المشاركة في المهرجان.وشدد الماضي فيما يخص الأجلة على أهمية وضعها على الإبل قبل الدخول، كما شدد على عدم الانسياق خلف الشائعات حول النتائج وانتظار ما تعلنه لجان التحكيم في جميع المسابقات. // انتهى //19:23ت م0262