الجبيل الصناعية 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة تطوير القوى العاملة مساء أمس الأول، بمركز الفناتير الثقافي وبالتعاون مع مجلة القافلة ندوة بعنوان "وظائف المستقبل" تهدف إلى تعريف المجتمع بالتغيرات المستقبلية المتوقعة والمتعلقة بالموارد البشرية وتقديم رؤية بعض الجهات الرائدة عن مستقبل التوظيف في المملكة، بمشاركة العديد من المتحدثين من جهات وطنية وشركات رائدة.وأوضح المدير التنفيذي للموارد البشرية لمشروع نيوم امين بخاري عن مستقبل الوظائف في مشروع نيوم.وناقش المستشار في الموارد البشرية بأرامكو السعودية المهندس هيثم البلوي تأثير الثورة الصناعية الرابعة على وظائف المستقبل، وركزت محللة الانظمة والبرامج بالإدارة الاستراتيجية وتحليل الاسواق بأرامكو السعودية سوزان العمري على دور الثورة الصناعية الرابعة في تشكيل وظائف المستقبل.وشارك قائد التعلم والتطوير العالمي بشركة سابك سعيد القحطاني بورقة عن الامكانيات المستقبلية والنمو المتسارع للمنظمات والقيادة، كما قدم نائب المحافظ لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين ورقة بعنوان عمل المستقبل ومستقبل العمل، فيما تناول الرئيس التنفيذي لمجموعة يس تو ديجتال ومركز مقاربة للأبحاث الدكتورعمار بكار ورقة بعنوان رؤية استراتيجية حول التعامل مع تحولات وظائف المستقبل.بعدها تحدثت المدير التنفيذي للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتورة خلود اشقر عن مهارات المستقبل: تطابق المهارات مع احتياجات أصحاب العمل.واختتمت الندوة بنقاش مفتوح بين المتحدثين والحضور حيث أدار النقاش محمد العصيمي.// انتهى //19:23ت م0263