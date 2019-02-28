الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستستكمل غدا الجمعة مباريات الجولة الـ 22 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات ، أبرزها مباراة قمة الجولة التي تجمع الأهلي بضيفه الاتحاد في (ديربي جدة) التي يحتضنها ملعب الملك مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الـساعة 8:30 مساء .ويدخل الأهلاويون اللقاء وهم في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز قبل الأخير (الخامس عشر) برصيد 15 نقطة ، وستكون المواجهة صعبه لكلا الفريقين فالأول يسعى إلى إيقاف نزيف النقاط ومن ثم اللحاق بركب الفرق للمنافسة على مركز متقدم بسلم ترتيب الدوري ، فيما يطمح الاتحاد إلى الابتعاد عن مركز الهبوط ، والتقدم على أقل تقدير إلى المركز الثالث عشر .ويحل فريق القادسية ضيفاً على الرائد عند الرابعة عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويملك الرائد 24 نقطة احتل بها المركز العاشر، فيما يتأخر الفتح خطوة واحدة عنه وبفارق نقطة واحدة، إذ يمتلك 23 نقطة في المركز الحادي عشر.ويستضيف الهلال في المواجهة الثانية نظيره الفيصلي على ملعب جامعة الملك سعود وذلك عند الـ 6:35 مساء، حيث يدخل الهلاليون اللقاء وهم في صدارة الترتيب بعد أن جمعوا 52 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة.// انتهى //19:30ت م0265