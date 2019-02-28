تبوك 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسعقد ميناء ضباء أمس الجلسة الأولى للمجلس الأستشاري، التي ناقشت سير عمل الميناء وخططه وأنشطته ومشاريعه ومعدلات الاداء والأرقام المستهدف تحقيقها خلال العام الجاري 2019م.وأوضح مدير عام ميناء ضبا الكابتن أيمن بن أحمد الجهني أن الإجتماع سلط الضوء على ما تحقق خلال العام المنصرم 2018م، وفق الخطة التطويرية، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لأعمال الميناء، ستمكنه بعون الله من لعب الدور المنوط به على الوجه الأكمل.// انتهى //19:30ت م0266