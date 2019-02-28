رياضي / 5 مباريات في دور الـ16 من كأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات غدا
الخميس 1440/6/23 هـ الموافق 2019/02/28 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس
تتواصل غدا الجمعة مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات، في نسختها الأولى، وذلك بإقامة 5 مباريات .
ويستضيف فريق السروات على استاد المحالة في أبها نظيره جرش، بينما يلتقي القادسية مع العلمين في الخبر .
ويحل مصده ضيفا على فريق الفاو في وادي الدواسر، بينما يلتقي فريق النهضة بنظيره المجد في الدمام، ثم يواجه الجبلين ضيفه الريان في حائل .
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