الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستتواصل غدا الجمعة مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات، في نسختها الأولى، وذلك بإقامة 5 مباريات .ويستضيف فريق السروات على استاد المحالة في أبها نظيره جرش، بينما يلتقي القادسية مع العلمين في الخبر .ويحل مصده ضيفا على فريق الفاو في وادي الدواسر، بينما يلتقي فريق النهضة بنظيره المجد في الدمام، ثم يواجه الجبلين ضيفه الريان في حائل .// انتهى //19:47ت م0268