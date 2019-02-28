الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساختتمت أمس الأربعاء، مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، ونجح فريق أبها في الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، مستفيدا من فوزه على الأنصار بهدف دون رد.ونستعرض من خلال التقرير التالي، بعض الحقائق والأرقام عن دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعد انتهاء 26 جولة من المسابقة، وتبقى 12 مباراة لكل فريق على نهاية الموسم.وأقيمت 10 مباريات في الجولة، انتهت 7 منها بفوز أحد الفريقين بينما خيم التعادل على 3 لقاءات منها تعادلين إيجابي وآخر سلبي، وسجل خلالها 27 هدفا.وبعد فوز أبها على الأنصار عزز من صدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ضمك والعدالة ولكل منهما 45 نقطة، ثم يحل الخليج رابعا بخمس نقاط أقل.ويحتل فريق الشعلة المركز الـ 20 في المسابقة بعد مرور 26 جولة، برصيد 22 نقطة بالتساوي مع العروبة التاسع عشر، الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يأتي الوشم في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.ولا يزال أبها يمتلك أكبر عدد من الانتصارات بين الفرق المتنافسة في المسابقة برصيد 14 فوزا وبفارق انتصار وحيد عن العدالة و3 انتصارات عن ضمك، ثم يتساوى الخليج والنهضة بالفوز في 10 مباريات حتى الآن ، فيما احتفظ فريق جدة بصدارة الفرق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل وذلك في 15 مباراة، يليه ضمك (12 تعادل) بفارق مباراة واحدة عن الجبلين والنجوم، وتعادل كل منهما في 11 لقاء.ولم يتعرض فريق للخسارة أكثر من الشعلة الذي هُزم في 14 مباراة خلال 26 جولة، وبفارق هزيمة واحدة عن العروبة والوشم، ثم يتساوى العين والقيصومة والكوكب والجيل بالخسارة في 11 لقاء لكل منهم.ويمتلك فريق ضمك وصيف جدول ترتيب المسابقة أقوى خط هجوم في البطولة بعدما سجل لاعبوه 37 هدفا، بفارق 4 أهداف فقط عن المجزل والنجوم، ثم أبها والعدالة ونجران بـ30 هدفا لكل منهم.وعلى صعيد الهدافين، يتساوى شيبان تراوري لاعب النهضة مع كارلوس أندريا من العدالة على صدارة القائمة بـ13 هدفا لكل منهما، يليهما الثنائي سيث سكالا من الطائي وخوسيه فاجاردو لاعب الكوكب (12 هدفا)، بفارق هدف وحيد عن صالح آل عباس مهاجم نجران وهيرمان كواو من النجوم.// انتهى //19:48ت م0270