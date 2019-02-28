الخبر 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسانتهت فرق الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية اليوم ، من عملية تنظيف شاطئ كورنيش الخبر من التلوث النفطي.وكانت فرق الهيئة قد باشرت بلاغاً يوم أمس ، عن تلوث نفطي في كورنيش الخبر ، وقامت بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات المناسبة للتعرف على مصدر التلوث وتقدير ضرره ، حيث اتضح أنه عبارة عن مواد بترولية شبيهة بالزيت مجهولة المصدر المستخدم يغطي مساحة بطول ١٠٠متر وعرض ٤ أمتار ، وقامت فرق الاستجابة بالإشراف على عمليات التنظيف ورفع التلوث عن الشاطئ بالتعاون مع بلدية الخبر.// انتهى //19:52ت م0272