الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ 14 والأخيرة من دوري البراعم لكرة القدم تحت 13 عامًا بإقامة مباريات تجمع القادسية مع الأهلي، والهلال مع النصر، والاتحاد مع الفتح، والاتفاق مع الشباب.وكان الأهلي حسم اللقب رسميًا الجولة الماضية حيث وسع الفارق مع ملاحقه الفتح إلى 6 نقاط .ويحل الأهلي بطل الدوري وفي جعبته 33 نقطة ضيفًا على القادسية الثامن بـ 7 نقاط، فيما يلتقي الهلال الثالث بـ 26 نقطة مع ضيفه النصر السادس بـ 9 نقاط.ويستقبل الاتحاد الرابع برصيد 24 نقطة مع ضيفه الفتح الثاني بـ 27 نقطة، فيما يحل الشباب السابع برصيد 8 نقاط ضيفًا على الاتفاق الخامس بـ 13 نقطة.// انتهى //19:53ت م0274