طرابلس 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم وكيل وزارة الخارجية الإيطالية لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط إيمانويلا ديل ري, بحضور السفير الليبي لدى إيطاليا وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي.ونوقش خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما عدة موضوعات تتعلق بالجانب الأمني وكيفية مساعدة الوزارة في رفع مستوى العمل الأمني بها من خلال التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية.// انتهى //19:55ت م0275