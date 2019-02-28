الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الـ 17 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة 10 مباريات حيث يلتقي لحساب المجموعة الأولى الدرعية مع البكيرية، والجندل مع المزاحمية،والساحل مع السد، والصقور مع التقدم، والرياض مع الحجاز، والأخدود مع الغزوة.ولحساب المجموعة الثانية يلتقي الدرع مع حطين، والشرق مع الخلود، ووج مع عرعر، والحائط مع العربي.وعلى ملعب إعداد القادة يحل البكيرية المتصدر بـ 38 نقطة ضيفًا على الدرعية العاشر بـ 14 نقطة، فيما يواجه الجندل الثالث بـ 30 نقطة ضيفه المزاحمية التاسع بـ 15 نقطة على ملعب نادي العروبة ، ويحتضن ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر مواجهة الساحل الخامس بـ 25 نقطة أمام ضيفه السد الرابع بـ 27 نقطة، فيما يواجه الصقور الثامن بـ 16 نقطة ضيفه التقدم السادس بـ 25 نقطة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.ويستقبل الرياض الحادي عشر بـ 12 نقطة على ملعبه ضيفه الحجاز الثاني بـ 31 نقطة، فيما يخرج الغزوة الثاني عشر بـ 9 نقاط لملاقاة مضيفه الأخدود السابع بـ 19 نقطة على ملعب جامعة نجران.ولحساب المجموعة الثانية يستقبل الدرع السابع بـ 21 نقطة على ملعبه ضيفه حطين الثاني بـ 34 نقطة، فيما يحل الخلود الخامس بـ 24 نقطة ضيفًا على الشرق الثالث بـ 25 نقطة على ملعب نادي الشعلة ، ويلتقي وج الرابع بـ 25 نقطة مع ضيفه عرعر العاشر بـ 16 نقطة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فيما يواجه الحائط التاسع بـ 18 نقطة ضيفه العربي الثامن بنفس الرصيد على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد.وتختتم منافسات الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية حيث يلتقي الثقبة المتصدر بـ 34 نقطة مع عفيف الثاني عشر بـ 16 نقطة على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، فيما يواجه الجبيل السادس بـ 21 نقطة مع ضيفه الوطني الحادي عشر بـ 16 نقطة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية .// انتهى //20:26ت م0278