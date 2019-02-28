عمّان 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني في لندن اليوم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.واتفق الجانبان وفق صحفي أردني، على مواصلة العمل لتوسيع التعاون بين الأردن وبريطانيا في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية منها.وجرى التأكيد، خلال المباحثات التي جرت في مقر الحكومة البريطانية، على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.//انتهى//20:32ت م0279